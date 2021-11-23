Работы по возведению водовода в восточный Крым преодолели экватор

Строительство одного из важнейших инфраструктурных объектов полуострова продолжается

Второй этап сооружения крымского тракта водоподачи выполнен уже на 50%. Об этом сообщила компания-подрядчик строительства. Всего на проект в рамках федерально-целевой программы выделено почти 20 миллиардов рублей. Новый трубопровод должен обеспечить пресной водой весь восток Крыма.

Северо-Крымский канал заполнен и снабжает Керченский полуостров. Вода не Днепровская, ведь Украина так и не сняла блокаду, и полуостров питается из своих артезианских источников. На полную мощность работают три водозабора Новогригорьевский, Нежинский и Просторненский. Источники - на глубине более сотни метров. Запасов хватит минимум на полвека. Сейчас главная задача – минимизировать потерю ресурса. Для этого в степи прокладывают водовод.

"Очень большие потери обусловлены изношенностью крымского канала, новая технологическая линия обеспечит водопотребление в том количестве, в котором это необходимо конечному потребителю", - заявил Александр Сергеев, представитель службы заказчика.

190 тысяч кубометров воды в сутки. Это больше, чем Керчь, Феодосия, Судак, Коктебель и окрестности потребляют даже в разгар туристического сезона. Водовод протяженностью 154 километра - самый масштабный инфраструктурный проект в восточном Крыму.

От водозаборов до Керчи для водовода используют трубы из высокопрочного чугуна. Снаружи они покрыты материалом из цинка, который защищает от коррозии, внутри - цементно-песчаная смесь, безопасная для питьевой воды. Каждая такая секция весит примерно 1200 килограммов. За сутки монтажники успевают собрать по 150 метров основной и резервной ветки.

Этот год для строителей – самый сложный. Виноваты погодные условия. Ливни, паводки, подтопления в разы сократили количество рабочих дней. Приходится наверстывать.

"Усложнялась дорога, доставка материала, переброска рабочих, расстояния большие от базы до монтажа – порядка 15-20 километров. Но если погода будет держаться, то мы будем стараться, конечно, оптимизировать, догнать", - сказал Владимир Роговой, мастер строительно-монтажного участка.

Сейчас вода идет на восток полуострова самотеком. Для трубопровода понадобятся насосные станции. Моторы уже устанавливают на бетонные тумбы и приступают к монтажу системы.

"На насосных станциях будет поддерживаться напор в трубопроводе, поскольку протяженность трубы большая, самотеком по трубе она уже не добежит. Соответственно предусмотрено строительство пяти насосных станций", - заявил Марк Луньков, директор филиала подрядной организации.

Новый тракт превратит вододефицитный регион Крыма в водонезависимый. Строят с запасом – резервный трубопровод, скважины, насосы – так, чтобы навсегда забыть о перебоях.

"Насосы здесь первое время будут работать в полную силу для того, чтобы пройти обкатку на рабочей аппаратуре, а в дальнейшем по необходимости, исходя из запросов будет подаваться нужный поток воды, при этом будут использоваться поочередно насосы для того, чтобы обеспечить максимально продуктивную работоспособность каждого из насосов", - рассказал прораб Ярослав Сандулов.

Строительство тракта и системы водоснабжения планируют завершить через два года.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", восточный Крым.

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