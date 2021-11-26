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В Москве завершилось благоустройство стадиона "Красный Октябрь"

18:17
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

В Покровском-Стрешневе закончилось благоустройство исторического стадиона "Красный Октябрь". В свое время тут тренировался и играл за родной завод легендарный вратарь Лев Яшин. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин отметил, что в ходе реконструкции заменили покрытие футбольного поля, построили раздевалки и сделали современное освещение. Кроме того, удалось создать новые площадки для пляжного волейбола и воркаута. По мнению мэра, у воспитанников спортивных школ района теперь есть отличная база для подготовки. Стоит отметить, что рядом построили новый спортивный комплекс с двумя бассейнами, игровым и тренажерным залами. Он откроется в следующем году.

А ранее в интервью информационному агентству РИА Новости Сергей Собянин рассказал, что Москва не будет сокращать инвестиции в развитие и социальную сферу, поскольку это может привести к негативным последствиям. Мэр отметил, что в городе возобновляется проведение уличных фестивалей, в зимний сезон будут работать новогодние ярмарки и катки.

"Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Также "Путешествие в Рождество" будет обязательно, будут работать катки. Будут работать шале, торговля. Это всё будет работать", - пообещал Собянин.

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