Последствия мощного урагана в Крыму сняли на видео

Тысячи жителей полуострова остались без света

Мощный циклон в столичном регионе. В Москве шквалистый ветер и сильный дождь. А в середине дня по прогнозам пойдёт снег. Выпадет треть месячной нормы осадков. Столицу ждут и резкие перепады температуры - к вечеру похолодает до минус пяти градусов. Кроме того, до рекордно низких отметок упало сегодня атмосферное давление. А улицы Санкт-Петербурга уже замело. Сильный снегопад, который обрушился накануне, не отступит и сегодня. Сложная обстановка на дорогах города. Штормовое предупреждение в Приморье. Край под влиянием снежного циклона. Жителям рекомендуют оставаться дома. Сильнейший ураган оставил без электроснабжения десятки тысяч жителей в Крыму. Повалены деревья, повреждены дома. Есть пострадавшие.

Ветер утих, но море еще штормит. В Ялте всю ночь ликвидировали последствия урагана. Поваленные деревья, листья и ветки на дорогах, набережной и пляже. Волны побили несколько судов. Одно затонуло в районе порта. Коммунальщики на набережной пытались спасти Новый Год. Ураган чуть не снес в море украшения и декорации.

Есть пострадавшие: по одному в Алуште и Симферопольском районе, в Ялте различные травмы в результате падения деревьев получили четыре человека.

Из-за непогоды вышли из строя 450 трансформаторных подстанций. 37 тысяч человек остались без света. Перебои с энергоснабжением были зафиксированы от Белогорская до Ялты. На трассе от Симферополя до Ангарского на какое-то время встали троллейбусы.

Сильные порывы ветра до 26 метров в секунду сносили дорожные знаки, ломали деревья. Оборваны линии электропередачи. Часть светофоров не работают, часть и вовсе не выдержала напора стихии.

К утру энергетики восстановили электричество большей части потребителей Крыма. Ночью затор образовался в районе Керченского пролива. В очереди на проход между Черным и Азовским морями стояло до двухсот судов. Сейчас движение восстановилось. Но на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Погода резко меняется. Накануне было 20 градусов тепла, сегодня уже 13. Во второй половине дня ожидаются ливни. Ночью снег.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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