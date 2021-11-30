Собянин призвал москвичей принять участие в благотворительных проектах

Сегодня - Международный день благотворительности

Сергей Собянин призвал москвичей присоединиться к благотворительным проектам. На своей странице в соцсети он напомнил, что сегодня Щедрый вторник - Международный день благотворительности.

Мэр рекомендовал принять участие в благотворительных проектах, среди которых назвал сбор продуктовых наборов для матерей, попавших в сложную ситуацию, и покупку необходимых для ухода за больным ребенком бинтов и антисептиков.

А также предложил горожанам 5 декабря побывать на ярмарке в Центре лечебной педагогики и купить сувениры, сделанные ребятами с особенностями здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram