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Собянин призвал москвичей принять участие в благотворительных проектах

18:12
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Сегодня - Международный день благотворительности

Сергей Собянин призвал москвичей присоединиться к благотворительным проектам. На своей странице в соцсети он напомнил, что сегодня Щедрый вторник - Международный день благотворительности.

Мэр рекомендовал принять участие в благотворительных проектах, среди которых назвал сбор продуктовых наборов для матерей, попавших в сложную ситуацию, и покупку необходимых для ухода за больным ребенком бинтов и антисептиков.

А также предложил горожанам 5 декабря побывать на ярмарке в Центре лечебной педагогики и купить сувениры, сделанные ребятами с особенностями здоровья.

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