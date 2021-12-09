В Музее Победы появилась новая постоянная экспозиция о Битве за Москву

Мэр Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной великой битвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Музее Победы новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа". Она посвящена 80-летию начала контрнаступления советских войск. Выставку создали по просьбе столичных ветеранов. На церемонии открытия Сергей Собянин пообщался с участником битвы Василием Коровкиным.

С этой коммунальной квартиры на Арбате начинается новая экспозиция Музея Победы на Поклонной горе "Битва за Москву". В этой комнате живет семья Звонаревых. Собирательный образ всех советских семей, которым пришлось пережить тяжелые военные годы.

Квартиру обставили и заполнили подлинными предметами 40-х годов прошлого века. А если выйти на улицу, то можно увидеть, как жил город. Это театр Вахтангова, в который через месяц после того, как началась война, попала немецкая бомба. Погибло несколько актеров из труппы.

"Здесь же у нас находится и призывной пункт, куда горожане записывались в дивизию народного ополчения или в Красную Армию. Здесь можно посмотреть и, собственно говоря, узнать, из каких районов какие дивизии формировались, какой был у них боевой путь", - сообщил Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы.

Как это выглядело, расскажут фильмы-реконструкции. Их специально снимали на киностудии "Военфильм". Декорации всех локаций созданы с удивительной исторической достоверностью. А мультимедийные проекции и информационные экраны содержат большое количество воспоминаний участников Московской битвы и оцифрованных документов. За этим стеклом - шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии. Он освободил Наро-Фоминск, Боровск и Вереею. На церемонию открытия смог приехать и участник обороны Москвы Василий Кузьмич Коровкин. Через два месяца ему исполнится 100 лет, но чувствует он себя, как и 80 лет назад, по-боевому. На фронт он ушел в 19 лет. Прошел от Москвы до Восточной Пруссии. Закончил войну под Кёнигсбергом 9 апреля 1945 года. С юбилеем Битвы под Москвой ветерана поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень, а, наоборот, очевидной для всех становится. Что одна из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества", - сказал Собянин.

"Я как непосредственный участник битвы на Бородинском поле должен сказать, что вот мы на Бородинском поле тогда сказали - что мы немцев победим. И, действительно, победили", - ответил ветеран ВОВ Василий Коровкин.

О событиях декабря 1941 года - в кабинете начальника московского военного округа генерала Павла Артемьева. Именно здесь принимались важные решения. А это уже передовая. И реконструкция контрнаступления, в ходе которого немецкие войска были отброшены на 150-250 километров. Авторы экспозиции подробно рассказывают и о подвиге Подольских курсантов, которые встали на защиту Москвы на Ильинском рубеже в октябре 1941 года.

Детально воссозданная станция метро "Маяковская" рассказывает, как жили в это время москвичи. Только в первый день бомбардировки в подземке укрылось около полумиллиона людей. Здесь были не только спальные места. На станциях работали магазины и парикмахерские, библиотеки. А за все годы войны в метрополитене родились 217 детей.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Виктор Мальцев, Александр Медведев, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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