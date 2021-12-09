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В Музее Победы появилась новая постоянная экспозиция о Битве за Москву

18:05
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Мэр Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной великой битвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Музее Победы новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа". Она посвящена 80-летию начала контрнаступления советских войск. Выставку создали по просьбе столичных ветеранов. На церемонии открытия Сергей Собянин пообщался с участником битвы Василием Коровкиным.

С этой коммунальной квартиры на Арбате начинается новая экспозиция Музея Победы на Поклонной горе "Битва за Москву". В этой комнате живет семья Звонаревых. Собирательный образ всех советских семей, которым пришлось пережить тяжелые военные годы.

Квартиру обставили и заполнили подлинными предметами 40-х годов прошлого века. А если выйти на улицу, то можно увидеть, как жил город. Это театр Вахтангова, в который через месяц после того, как началась война, попала немецкая бомба. Погибло несколько актеров из труппы.

"Здесь же у нас находится и призывной пункт, куда горожане записывались в дивизию народного ополчения или в Красную Армию. Здесь можно посмотреть и, собственно говоря, узнать, из каких районов какие дивизии формировались, какой был у них боевой путь", - сообщил Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы.

Как это выглядело, расскажут фильмы-реконструкции. Их специально снимали на киностудии "Военфильм". Декорации всех локаций созданы с удивительной исторической достоверностью. А мультимедийные проекции и информационные экраны содержат большое количество воспоминаний участников Московской битвы и оцифрованных документов. За этим стеклом - шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии. Он освободил Наро-Фоминск, Боровск и Вереею. На церемонию открытия смог приехать и участник обороны Москвы Василий Кузьмич Коровкин. Через два месяца ему исполнится 100 лет, но чувствует он себя, как и 80 лет назад, по-боевому. На фронт он ушел в 19 лет. Прошел от Москвы до Восточной Пруссии. Закончил войну под Кёнигсбергом 9 апреля 1945 года. С юбилеем Битвы под Москвой ветерана поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень, а, наоборот, очевидной для всех становится. Что одна из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества", -  сказал Собянин.

"Я как непосредственный участник битвы на Бородинском поле должен сказать, что вот мы на Бородинском поле тогда сказали - что мы немцев победим. И, действительно, победили", - ответил ветеран ВОВ Василий Коровкин.

О событиях декабря 1941 года - в кабинете начальника московского военного округа генерала Павла Артемьева. Именно здесь принимались важные решения. А это уже передовая. И реконструкция контрнаступления, в ходе которого немецкие войска были отброшены на 150-250 километров. Авторы экспозиции подробно рассказывают и о подвиге Подольских курсантов, которые встали на защиту Москвы на Ильинском рубеже в октябре 1941 года.

Детально воссозданная станция метро "Маяковская" рассказывает, как жили в это время москвичи. Только в первый день бомбардировки в подземке укрылось около полумиллиона людей. Здесь были не только спальные места. На станциях работали магазины и парикмахерские, библиотеки. А за все годы войны в метрополитене родились 217 детей.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Виктор Мальцев, Александр Медведев, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Музей Победы на Поклонной горе
Музей Победы на Поклонной горе
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Сергей Собянин общается с ветераном
Сергей Собянин общается с ветераном
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Сергей Собянин общается с ветераном
Сергей Собянин общается с ветераном
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
Экспозиция "Битва за Москву. Первая победа!"
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