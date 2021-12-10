Собянин рассказал о планах благоустройства Алтуфьевского района

В 2022 году здесь планируют завершить строительство легкоатлетического манежа

Мэр Москвы Собянин в пятницу осмотрел благоустроенный сквер "Марс" в районе Алтуфьевский и одноименный кинотеатр. Кроме этого, он оценил работы по реконструкции районной поликлиники и поручил ускорить завершение строительства легко­атлети­ческого манежа.

Говоря о планах мэрии по благоустройству Алтуфьевского района, он отметил, что на территории проживает 58 тысяч москвичей, поэтому создание качественной городской среды – это важнейшая задача властей.

"В этом году мы реализовали крупный проект комплексного благоустройства сквера "Марс", который является сердцем Алтуфьевского района. Недавно здесь был открыт обновленный кинотеатр, ставший общественным центром. В будущем году планируем завершить строительство легкоатлетического манежа", – сообщил Собянин.

Он также рассказал, что в 2022 году завершат строительство Северо-Восточной хорды, а ещё через год – реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе.

Кроме этого, в Алтуфьевском районе предстоит реализовать программу реновации, переселив в общей сложности 8,6 тысячи человек, говорится в сообщении мэрии.

Ранее Сергей Собянин запустил десять новых станций БКЛ метро. За три дня, прошедшие после открытия движения, ими воспользовались 320 тысяч человек. Подробнее о проекте смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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