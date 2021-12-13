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Собянин объяснил решение открыть катки в Москве в пандемию

09:22
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении

Подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. Об этом написал мэр Москвы Собянин в сообщении на личном сайте, комментируя открытие ледовых катков в столице.

"Лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимних сезонах мы не стали закрывать катки", - сообщил Собянин в своем блоге.

Самый большой каток заработал на ВДНХ. Крупные ледовые площадки открылись в Парке Горького и в Таганском парке.

Катки фестиваля "Путешествия в Рождество" были открыты 10 декабря. Оформление отличается от площадки к площадке. Например, в Вешняках это неофутуризм.

"Катки работают в каждом районе. Большинству москвичей достаточно пройти пешком 10-15 минут, чтобы встать на коньки. А если не подведет погода, то всю зиму будут работать и более 1 000 хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах, рядом с домом", - рассказал мэр.

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