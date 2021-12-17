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Новогодние автобусы и трамваи начали курсировать в Москве

18:05
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Мэр поблагодарил работников транспорта за работу в течение года

До Нового года осталось ровно две недели, и подготовка к празднику идёт полным ходом. В Москве в пятницу запустили новогодний транспорт. Это уже стало доброй традицией.

На линию вышли украшенные праздничной символикой и гирляндами автобусы и трамваи. Преобразились и электробусы, число которых в эти дни достигло 900. Юбилейный можно будет узнать по особой "одёжке", сообщает "ТВ Центр".

На МЦД будут курсировать нарядные поезда, а в метро особые составы разных поколений. Мэр Сергей Собянин поблагодарил работников транспорта за их работу в течение года.

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