Новогодние автобусы и трамваи начали курсировать в Москве

Мэр поблагодарил работников транспорта за работу в течение года
До Нового года осталось ровно две недели, и подготовка к празднику идёт полным ходом. В Москве в пятницу запустили новогодний транспорт. Это уже стало доброй традицией.
На линию вышли украшенные праздничной символикой и гирляндами автобусы и трамваи. Преобразились и электробусы, число которых в эти дни достигло 900. Юбилейный можно будет узнать по особой "одёжке", сообщает "ТВ Центр".
На МЦД будут курсировать нарядные поезда, а в метро особые составы разных поколений. Мэр Сергей Собянин поблагодарил работников транспорта за их работу в течение года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram