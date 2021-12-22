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Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

12:49
  • среда
  • 22 декабря 2021

Отчет прошел в формате видеоконференции

Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Мэр Москвы рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. В частности, он сообщил, что МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены в 2023-2024 годах, а система столичного здравоохранения доказала способность противостоять пандемии.

"Москва живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в столице коронавирусом переболели 2 миллиона человек.

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