Отчет мэра в Мосгордуме: Собянин подвел итоги года и озвучил планы на будущее

Город будет строиться вокруг людей - их потребностей и желаний

Рекордные 7 миллионов квадратных метров жилья, преобразование всей транспортной системы города, рост расходов на социалку и все это несмотря на ковид, с которым, как показала практика, Москва справляется заметно лучше многих других городов мира. Совместные действия властей и медиков спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам человек. Мэр столицы на этой неделе выступил с ежегодным отчетом о работе правительства города. Впрочем, говорил Собянин не только о работе проделанной, но и о той, что сделана будет. И это самое интересное - к примеру, москвичи сэкономят миллионы часов личного времени за счет перевода в цифру все большего числа госуслуг и сервисов. Ну, а что до офлайна, то в самые ближайшие годы будут построены еще 50-60 новых станций метро, завершено Большое кольцо, появятся три новые ветки и еще два новых диаметра - метро наземного. В результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций. А еще Собянин подчеркнул, что сохранение исторического облика Москвы является для него приоритетной задачей, и ни один долларовый миллиардер не сможет этот облик испортить.

В пандемию "Москва не выживает, Москва полноценно живет". Ежегодный отчёт о деятельности своего правительства перед членами городского парламента Сергей Собянин начинает с самой наболевшей темы последних двух лет. По словам мэра, город выбрал собственную стратегию по выходу из кризиса, и она сработала.

"На мой взгляд, мы нашли крайне сложный, но в тоже время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. Правительство вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад. Московский бизнес может быть уверен, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации", - заявил Собянин.

В столице в резерве сейчас почти половина коечного фонда для ковидных больных, и это говорит о многом. А за то, что ни один заболевший житель Москвы даже в самое трудное время не остался без помощи, глава города поблагодарил врачей, волонтеров и все службы. Развитие системы здравоохранения, которая доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии, на ближайшие годы станет приоритетом № 1 в бюджетной политике города.

"Прежде всего, это программа внедрения нового московского стандарта качества амбулаторной помощи. Мы увеличили число поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий. Это почти половина всего существующего амбулаторного фонда. Кроме того, будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает", - сообщил мэр.

Запущена и программа строительства специализированных высокотехнологичных стационаров по различным видам помощи: это и новый лечебно-диагностический комплекс для онкобольных в Центре имени Логинова, это и обновленная инфекционная больница №1, это и ещё одна многопрофильная больница в Коммунарке и многие другие. Внедрять новые московские стандарты постепенно будут и в учреждениях медико-социальной направленности.

Безбарьерная среда, широкие коридоры, домашняя обстановка. Первые постояльцы уже обживают капитально перестроенный корпус московского многопрофильного Центра паллиативной помощи. Теперь он не похож на больницу. Скорее, на дом-пансионат. А ещё через несколько недель в Москве откроются и первые отделения сестринского ухода.

"Не всегда близкие могут знать, как помочь, потому что есть определенные заболевания, которые приводят, например, к полному обездвиживанию человека. И тогда на помощь приходим мы, медики", - говорит Светлана Арбузова, старшая медсестра Центра паллиативной помощи.

Со следующего года, по словам мэра, расширяется и программа лекарственного обеспечения пациентов, в частности онкобольных. За счет города они смогут получать целевую иммунную и гормональную терапию. А всего на меры соцподдержки и надбавки в городском бюджете на 2022 год заложено более 600 миллиардов рублей. Это на 100 миллиардов больше, чем на год текущий.

"С 1 января 2022 года правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей в месяц. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей право на бесплатный проезд в общественном транспорте получат оба родителя в многодетной семье", - заявил Собянин.

И такое увеличение расходов на социальную сферу, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, Москва себе может позволить. В первую очередь, благодаря развитию экономики и возросшему объему инвестиций - за этот год уже более чем на 20 процентов. При этом уровень безработицы в городе вернулся к доковидным показателям. Не помешала пандемия и вводу нового жилья. Его построили рекордное количество - более семи миллионов квадратных метров. Большая часть ЖК - уникальные градостроительные проекты.

Вот так футуристично изнутри выглядит сейчас новый ЗИЛ. На месте пришедшего в запустение легендарного советского завода возводится целый город в городе. Масштабы впечатляют: около миллиона квадратных метров жилья, собственная школа-гигант на 2500 тысячи мест. Здесь есть свои парки, бульвар, спорткомплекс, артпространства, в проекте ещё технопарк и даже московский филиал Эрмитажа. Застраивать по такому же принципу в столице начинают и другие депрессивные промзоны. Таких, несмотря на активное развитие территорий, в городе ещё много. В московском правительстве приступили к предметной программе их реорганизации.

"По сути это будет аналог программы реновации. Реализация этих проектов позволит привлечь ещё 7 триллионов рублей инвестиций, построить комфортное жилье для москвичей и создать свыше 500 тысяч качественных рабочих мест. В результате жители многих районов за пределами третьего транспортного кольца получат, наконец, реальный выбор: продолжать и дальше ездить в центр или найти себе работу ближе к дому", - сказал мэр.

Выбрав любой из вариантов, жители не прогадают. 100 новых станций метро и МЦК открыто в Москве с 2011 года. Это рекорд за всю историю московского метрополитена. А с задачей комфортно и быстро довезти пассажиров из области в столицу уже сегодня очень неплохо справляются два первых диаметра, на подходе 3-й и 4-й.

"В наших планах на ближайшие годы - строительство еще 50-60 новых станций метро, включая завершение Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена. В результате 95 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро", - рассказал Собянин.

Волнующие москвичей вопросы столичному мэру традиционно задают депутаты Мосгордумы. О назревших проблемах в сфере миграционной политики Сергея Собянина спросил руководитель фракции "Единая Россия".

"Какую стратегию, на ваш взгляд, следует избрать в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях, традиционно зависящих от иностранной рабочей силы? И за счёт каких механизмов можно решить проблемы, имеющиеся в миграционной сфере", - поинтересовался зампредседателя Мосгордумы, глава фракции "Единая Россия" Степан Орлов.

"У нас были целые пласты мигрантов, которые приезжали из стран единого экономического союза, из той же Киргизии, Армении, которые, по большому счёту, очень слабо контролировались. В соответствии с поручением президента были внесены поправки в федеральный закон и контроль за этими мигрантами будет значительно ужесточен с 1 января следующего года", - ответил мэр.

Кроме ужесточения контроля за деятельностью приезжих, мэр столицы рассказал о разработке программ по их замещению на стройках и в сфере ЖКХ, а также о скором повышении стоимости трудового патента для них. Ещё один вопрос от депутатов коснулся проблемы сохранения исторического наследия города.

"В начале десятых годов количество памятников, которые находились в аварийном состоянии было порядка 40-50 процентов. Нами была развернута колоссальная работа по сохранению исторического наследия, беспрецедентная за всю историю Москвы. На сегодняшний день отреставрировано 1700 памятников архитектуры", - оценил итоги работы мэр столицы.

И ещё 500 присвоен статус объектов культурного наследия. Исторический облик вернули и ряду улиц в центре: это Пятницкая, Маросейка, Тверская, Лубянка и многие другие. В конце своего доклада Сергей Собянин подчеркнул: город должен строиться вокруг людей - их потребностей и желаний. И будь то желание погулять рядом с домом или мечта о собственном бизнесе, Москва их готова исполнить.

Татьяна Сидорова, Алексей Овчинников, Павел Суменков, Андрей Молошников. "В Центре Событий".

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