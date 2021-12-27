Собянин осмотрел новостройку в Западном Дегунино, возведенную по программе реновации

В новые квартиры переедут почти 10 тысяч жителей

Почти 10 тысяч жителей столичного района Западное Дегунино должны переехать в новые квартиры по программе реновации. В уходящем году уже началось заселение двух новостроек, одну из которых возвели на Ангарской улице.

Это современный 15-этажный односекционный дом с подземным паркингом. Фасад оформлен искусственным камнем, стилизованным под кирпич. Лоджии и балконы застеклены. Есть корзины для кондиционеров. Всего в доме 112 квартир с улучшенной отделкой. С новоселами сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершается ещё один год активной реализации программы реновации. В процессе переселения вовлечено уже порядка 70 тысяч жителей пятиэтажек. Из них порядка 50 тысяч – уже получили новое жилье. В проектировании и строительстве находится более 340 новых домов. Поэтому нет сомнений в том, что темпы переселения будут только расти", – отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram