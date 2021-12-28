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В Бахчисарае продолжается реконструкция Ханского дворца

12:07
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Впервые за сотни лет комплекс восстанавливают капитально

Настоящая восточная сказка - в Бахчисарае идет масштабная реконструкция Ханского дворца. Впервые за сотни лет комплекс восстанавливают капитально. Главная цель - вернуть памятнику архитектуры первозданный облик.

— Это подлинный кусок. XVIII век. Здесь вот сделаны реставрационные работы, тонировки, в дальнейшем он будет закрыт стеклом.

Роспись нашли под слоем штукатурки. Оказалось, что сельджукские узоры законсервировали еще в 30-е годы прошлого века во время последней масштабной реставрации дворца. Эта когда-то внешняя стена стала внутренним перекрытием конюшни. После окончания работ здесь будет выставочное пространство. А пока древним элементам пытаются вернуть былой лоск.

"Какую-то часть мы специальными материалами восстанавливаем, здесь закрываем, дальше покрасим и, собственно, вернем окнам прежний вид", - сказала реставратор Ольга Броташ.

Прежний вид уже практически обрела набережная с тремя мостами. Русло реки Чурук-Су выложено из белоснежного камня. Завершается отделка одного из самых ранних сооружений дворцового комплекса - городской бани "Сары Гюзель".

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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