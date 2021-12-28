Собянин рассказал о применении цифровых технологий в московском здравоохранении

В Москве ведется более 15 миллионов электронных медкарт

Как столица использует цифровые технологии в здравоохранении, рассказал сегодня мэр Москвы на своём сайте. Глава города отметил, что цифра экономит время и разгружает врачей. Там же опубликовано видео, на котором достижения города в этой области за несколько лет.

В частности, система ЕМИАС сейчас охватывает сотни столичных медицинских учреждений. В Москве ведется более 15 миллионов электронных медкарт. Врачам помогает Единый радиологический информационный сервис, а с прошлой весны телемедицинский центр позволяет медикам наблюдать за пациентами, которые лечатся от коронавируса на дому.

И как раз сегодня исполнился ровно год, как в Москве началась вакцинация от коронавируса среди москвичей пожилого возраста. За это время прививки уже сделали более одного миллиона четырехсот тысяч граждан. Кроме того, почти 500 тысяч москвичей старше 60 лет, уже прошли ревакцинацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram