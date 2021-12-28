ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о применении цифровых технологий в московском здравоохранении

14:24
  • вторник
  • 28 декабря 2021

В Москве ведется более 15 миллионов электронных медкарт

Как столица использует цифровые технологии в здравоохранении, рассказал сегодня мэр Москвы на своём сайте. Глава города отметил, что цифра экономит время и разгружает врачей. Там же опубликовано видео, на котором достижения города в этой области за несколько лет.

В частности, система ЕМИАС сейчас охватывает сотни  столичных медицинских учреждений. В Москве ведется более 15 миллионов электронных медкарт. Врачам помогает Единый радиологический информационный сервис, а с прошлой весны телемедицинский центр позволяет медикам наблюдать за пациентами, которые лечатся от коронавируса на дому.

И как раз сегодня исполнился ровно год, как в Москве началась вакцинация от коронавируса среди москвичей пожилого возраста. За это время прививки уже сделали более одного миллиона четырехсот тысяч граждан. Кроме того, почти 500 тысяч москвичей старше 60 лет, уже прошли ревакцинацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Цифровые технологии в медицине
Цифровые технологии в медицине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.