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В столице откроют еще 50 центров "Московское долголетие"

18:07
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Это произойдет уже в следующем году

В следующем году в столице появится еще 50 центров для пожилых людей "Московское долголетие". Это места для досуга горожан старшего поколения.

На сегодняшний день в мегаполисе действует уже 21 такой клуб. Ежедневно в них проходят десятки онлайн-мероприятий. Есть и очные занятия. Здесь можно заняться спортом, записаться в творческие мастерские, кулинарную студию, на языковые курсы. Или просто пообщаться, но с оглядкой на антиковидные меры.

О соблюдении коронавирусных ограничений напомнил мэр Сергей Собянин, который посетил один из центров.

"Сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю очень серьезное уменьшение, но, тем не менее, все равно надо беречь себя, вакцинироваться, санитарные нормы соблюдать. Все равно мы живем в ситуации, где есть реальная опасность, тем не менее, город живет. Во всем мире проблем много, но в Москве мы нашли золотую середину, чтобы и здоровье сохранить, а, с другой стороны, жить нормальной жизнью", - отметил Собянин.

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