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"Страх божий, что там творилось": Собянин оценил реконструкцию "ГЭС-2"

21:15
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Дом культуры открылся 1 декабря

Мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал об открытии Дома культуры "ГЭС-2" после масштабной реконструкции.

Он отметил, что объект во время старта работ находился в крайне плачевном состоянии. "Страх божий, что там творилось, когда начинали работать. Лет 15 там жизни никакой не было", - сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что сейчас во всех округах Москвы открыты прекрасные рождественские площадки. Таким образом, жителям необязательно ехать в центр столицы.

Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной 1 декабря открыли Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. ДК станет важной точкой притяжения на карте города. По словам Собянина, это крупнейший проект преобразования бывшего промышленного здания в открытое культурное пространство, реализованный за последние годы.

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