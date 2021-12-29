Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию

Акция будет действовать до 31 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов, а также выплат за вакцинацию старшему поколению.

Теперь до 31 марта 2022 года граждане старше 65 лет, которые пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Либо 10 тысяч рублей.

С начала проведения акции подарки уже получили 320 тысяч московских пенсионеров и почти стольким же выплатили деньги.

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