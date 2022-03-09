Собянин: строительство станции метро "Лианозово" будет завершено в 2023 году

Началась гидроизоляция пола платформы

В следующем году в столице откроется новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы во время осмотра стройплощадки "Лианозово" - одной из трех будущих станций. Они будут обслуживать 6 районов столицы с населением почти полмиллиона человек и подмосковный город Долгопрудный.

Люблинско-Дмитровская линия метро движется все дальше на север. От станции "Селигерская" до "Физтеха" строится еще один участок подземки. Протяженность линии составит более 45 километров. Таким образом она станет в 2 раза длиннее, чем это было 10 лет назад. Метро в пешей доступности получат ещё полмиллиона москвичей и жителей области. С этой целью и затевался проект развития салатовой ветки, отметил на встрече с метростроевцами мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена. Большая часть этой работы уже выполнена и запущена. Сейчас мы работаем на последнем отрезке, на последнем участке из трех станций до "Физтеха", это поселок Северный. Все три станции уже находятся в достаточно хорошей степени строительства", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжение ветки от станции "Селигерская" начали строить 3 года назад. Новые 6 километров метро проходят вдоль Дмитровского шоссе. И это 3 будущие станции: "Яхромская", "Лианозово", "Физтех". "Лианозово" находится посередине этой стройки. Отсюда уже завершена проходка тоннелей в обоих направлениях. Началась гидроизоляция пола платформы. Идут работы по сооружению вестибюлей будущей станции.

"В вестибюле 1 уже монолитные работы выполнены. Там уже даже выполнена черновая отделка, сейчас уже переходим на чистовую: это плитка, покраска, укладка камня. Платформенный участок -сама платформа - также уже выполнена сейчас на 90%. То есть уже будут очертания станции", - рассказал Михаил Николаев, начальник участка ООО "Мосметрострой".

Станция "Лианозово" - мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе и Дубнинской улице. Кроме того, город согласовал с российскими железными дорогами проект переноса к новой станции метро и одноименной платформы МЦД-1. Так пассажирам будет удобнее пересаживаться с электричек на метро - всего за 2-3 минуты.

"Чтобы создать здесь хороший транспортный узел и возможности пересадки. Такие работы тоже должны быть закончены к запуску всей линии метро, которую мы сейчас строим", - заявил Собянин.

Открыть 3 новые станции метро, а заодно и транспортно-пересадочный узел, планируют уже в следующем году. Жители районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово и подмосковного Догопрудного смогут выбирать оптимальные маршруты поездок в центр столицы – на метро, МЦД или наземном общественном транспорте. А в будущем на салатовой ветке метро между "Кожуховской" и "Печатниками" планируют построить еще одну - 27-ю по счету станцию салатовой ветки - "Южный порт".

Елена Сахно, Станислав Ильин, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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