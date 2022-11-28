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Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

15:13
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Ремонт длился год

В столичном районе Западное Дегунино завершена реконструкция поликлиники на Ангарской улице. Сегодня обновленное здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Ремонт здесь длился ровно год. За это время здание обновили полностью. Заменили окна, двери, перегородки, коммуникации и освежили фасад. Установлено современное оборудование и комфортная мебель. Изменена и логистика размещения кабинетов. Наиболее востребованные находятся на нижних этажах, а менее посещаемые на верхних. Принимать пациентов здесь будут по новому московскому стандарту.

"Поликлиники - амбулаторное звено как всегда находится на передовой сегодня, когда такая большая волна ОРВИ, гриппа, отчасти и ковид. Поликлиники опять работают с полной нагрузкой. Поэтому амбулаторное звено в Москве всегда является таким приоритетом для его развития. Вы знаете о том, что мы реализуем программу полной реконструкции большинства поликлиник Москвы, 200 поликлиник вообще, по сути дела, после реконструкции становятся новыми", - сообщил Сергей Собянин.

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