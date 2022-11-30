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Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро от "Электрозаводской" до "Савеловской"

12:01
  • среда
  • 30 ноября 2022

Строительство БКЛ вошло в свою завершающую стадию

Строительство Большой кольцевой линии столичного метро вышло на финишную прямую. Все станции БКЛ откроются для пассажиров уже в первом квартале следующего года. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы принял участие в техническом запуске северо-восточного участка кольца подземки. Его протяженность - более 7 километров. На отрезке расположены три новые станции - "Сокольники", "Рижская" и одна из наиболее глубоких - "Марьина Роща". Она оснащена самым длинным 130-метровым эскалатором. Все три платформы имеют пересадки на одноимённые станции радиальных линий. Таким образом, с запуском северо-восточного участка БКЛ в городе появятся три новых крупных транспортно-пересадочных узла.

Как отметил Сергей Собянин, возведение этого объекта стало настоящим вызовом.

"Сегодня мы запускаем северо-восточный участок - пробный пуск. Это один из самых сложных участков в истории метростроения. В ближайшее время, до конца года, мы осуществим технические пуски восточного и южного участков. Нам необходимо будет подготовить к запуску девять станций метрополитена, 11 перегонов. Кроме того, необходимо будет достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ", - заявил Собянин.

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