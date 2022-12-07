Собянин оценил избирательную кампанию 2022 года в Москве

Количество проголосовавших увеличилось вдвое

Избирательная кампания в Москве в 2022 году была не очень заметной на фоне происходивших в стране событий, тем не менее, москвичи выбрали больше 1400 депутатов местного уровня. Это люди, которые во многом определяют содержание политики в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром".

Мэр отметил, что в прежние годы интерес к этому институту падал. Поэтому перед властями стояла задача сделать выборы современными и удобными. С этими целями в столице было введено электронное голосование.

Впервые в России были созданы электронные списки избирателей, электронная система сканирования паспортов. Сами выборы контролировало огромное количество систем.

"Скептицизма было много, но количество проголосовавших увеличилось не на 10-20%, а более чем в два раза. Это уже совершенно репрезентативный, осознанный выбор москвичей", - подчеркнул Сергей Собянин.

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