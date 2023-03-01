Собянин поздравил москвичей с 5-летием проекта "Московское долголетие"

Он реализуется в трех форматах: очно, на свежем воздухе и онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил на торжественном мероприятии в кинотеатре "Художественный" в среду, что проект "Московское долголетие" объединяет уже более 500 тыс. горожан.

"Пять лет прошло, и кажется, что "Московское долголетие" всегда существовало. Даже сложно представить Москву и москвичей без этого проекта. Но, по правде говоря, вот вспоминая, пять лет назад этого проекта не было. Но были сотни тысяч москвичей, активных, желающих общаться, желающих реализовать интересные проекты. В первый же год мы получили больше 100 тыс. участников, а сегодня нас - полмиллиона. Поздравляю вас", - сказал глава города.

Он также пообщался с лидерами клубов Центров московского долголетия, экспертами и героями киномюзикла "Миссия "Долголетие".

"Московское долголетие" стартовало 1 марта 2018 года. Это оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего поколения. Принять в участие в нем могут женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Начинался проект с 12 направлений активностей, в настоящее время их 39 - в том числе гимнастика, скандинавская ходьба, танцы, рисование, компьютерные технологии, занятия по иностранным языкам, курсы по кулинарии.

В настоящее время проект реализуется в трех форматах: очно, на свежем воздухе, онлайн.

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