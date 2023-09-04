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Собянин наградил заслуженных деятелей литературы и искусства

22:18
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Лауреатами стали 17 мастеров

Сегодня в столичной мэрии в преддверии Дня города чествовали заслуженных москвичей. Сергей Собянин вручил государственные награды, а также городские премии в области литературы и искусства.

Их присуждают за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, которые получили широкое общественное признание. Лауреатами стали 17 мастеров в семи номинациях.

"Мы сегодня можем надеяться только на себя - на свои силы, умения и таланты. И москвичи это делают достойно. Помимо умений и навыков профессиональных, сегодня нам нужно, как и во все трудные и сложные времена, ощущение локтя товарища, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в нашей победе. И единство. Когда мы едины, мы непобедимы. И сегодня, пользуясь случаем, я хотел сказать вам огромное спасибо. И в вашем лице москвичам, всем поколениям москвичей", - отметил Собянин.

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Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
Награждение заслуженных деятелей литературы и искусства
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