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Собянин: Корпуса МКНЦ имени Логинова и больницы имени Буянова будут обновлены

19:24
  • вторник
  • 16 апреля 2024

В многопрофильной клинике ГКБ им. Буянова готовится капремонт фасада главного корпуса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о планах по проведению реконструкции двух столичных медицинских учреждений.

"МКНЦ им. Логинова - один из якорных онкологических стационаров и центр, где оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Реконструкция затронет корпуса №2 и №3, в которых занимаются неврологией, урологией, маммологией, лечат опухоли головы и шеи и оказывают помощь по другим направлениям. В прошлом году в МКНЦ открыли новый лечебно-диагностический комплекс", - написал глава города.

Как добавил мэр, в многопрофильной клинике ГКБ им. Буянова готовится капремонт фасада главного корпуса. Также речь идет о благоустройстве территории, модернизации системы автоматической пожарной сигнализации.

"В 2021 году на базе больницы открылся современный эндоскопический центр, оснащенный новейшим оборудованием. В ближайшее время планируется открытие флагманского центра", - указал также Собянин.

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