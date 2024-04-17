Собянин рассказал о планах по благоустройству Парка Горького

Имеющейся инфраструктуры уже не хватает

О планах по благоустройству одного из крупнейших в столице - Центрального парка культуры и отдыха имени Горького - рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Популярность парка с годами растёт и имеющейся инфраструктуры уже не хватает. Работы будут проводить в три этапа и полностью завершат благоустройство в 26-м году.

Так, на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединённых в тематические кварталы. Преобразится и Пионерский пруд. В тёплое время года там можно будет купаться и загорать, а также кататься на лодках и катамаранах.

В Нескучном саду построят всесезонный спорткомплекс. А на Воробьёвской набережной появится развлекательный центр с открытым подогреваемым бассейном.

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