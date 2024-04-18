Собянин: В Москве сформируют новый каркас медицинской помощи

Цель – создать в столице лучшее в мире здравоохранение, доступное каждому

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысила 79 лет. Это стало возможным во многом благодаря развитию системы столичного здравоохранения.

В своём блоге мэр Сергей Собянин рассказал о четырёх основных задачах, которые предстоит решить в области медицины до 2030 года. Прежде всего, необходимо завершить модернизацию инфраструктуры. В ближайшее время полностью обновят амбулаторный фонд, закупят 50 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

Также продолжат разработку и внедрение новых московских стандартов оказания медпомощи. Врачам, медсёстрам и другим специалистам обеспечат непрерывное повышение квалификации. Продолжится и активная работа в сфере применения инновационных цифровых решений.

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