Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Москва является лидером по целому ряду направлений применения искусственного интеллекта

В Москве продолжится развитие технологий искусственного интеллекта в разных сферах. Сегодня в столице было подписано соглашение о сотрудничестве между столичным правительством и Сбером. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления крупнейшего банка страны Герман Греф. Подписание прошло в "Школе 21", где готовят специалистов в сфере информационных технологий.

Герман Шилов преподаватель колледжа малого бизнеса. Здесь, в "Школе 21" - школе цифровых технологий Сбера - уже третий день изучает возможности искусственного интеллекта. Занимается им уже 30 лет, но сейчас понимает, что знания немного устарели и надо совершенствоваться. Поэтому, когда появилась возможность учиться новому, пошел в числе первых. Ведь нужно успевать быть впереди своих студентов.

"Открыл для себя много нового, попробовал новые инструментальные средства какие-то. В настоящий момент создаю курс на английском языке, никогда этим не занимался. Я ставлю команду генерации курса, и мне сайт генерирует текст", - рассказал Герман Шилов.

Анна Малышева - преподаватель информатики. За несколько дней, проведенных здесь, нашла новые способы подготовки к занятиям со студентами.

"Для того, чтобы создать тест, мне нужно было взять свою лекцию или взять учебник и сидеть самостоятельно вручную создавать этот тест. А здесь можно просто загрузить файл, прописать ему, что создание теста из определенного количества вопросов с, например, четырьмя вариантами ответов. И все, буквально две минуты - и тест готов. Сама бы я за две минуты точно так не сделала", - говорит Анна Малышева.

Курсы повышения квалификации для преподавателей ИТ-специальностей столичных колледжей стартовали в апреле. До конца года переобучение пройдут 200 преподавателей. Мэр Москвы сегодня лично понаблюдал за процессом. И вместе с Германом Грефом подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером в области искусственного интеллекта.

"Москва тоже является лидером по целому ряду направлений применения ИИ, цифровизации. Это в области образования, школьного образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ. По целым сегментам Москва является мировым лидером. Поэтому нам вместе очень комфортно и интересно. И большое количество проектов, которые мы продвигаем вместе, они действительно получаются высокого, реально высокого мирового уровня. И сегодняшнее соглашение, которое мы подписываем, я думаю, даст ещё больший толчок нашей дружбе, нашему сотрудничеству", - отметил Собянин.

"Мы с Сергеем Семеновичем 6 лет назад открывали эту школу. Тогда был эксперимент, и мы получили полную поддержку от мэра с самого начала. За эти годы мы построили принципиально новую платформу, она уже полностью вся локализована на наших технологиях, мы ни от кого не зависим. Искусственный интеллект будет менять все в нашей жизни", - заявил Греф.

Соглашение также предусматривает совместную работу по внедрению искусственного интеллекта в области здравоохранения и социального развития.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"