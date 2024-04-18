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Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта

12:34
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Документ даст новый толчок для развития сотрудничества между Москвой и "Сбером"

Москва и "Сбербанк" договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и глава компании Герман Греф. Документ даст новый толчок для развития сотрудничества между Москвой и "Сбером".

"Сбербанк" – крупнейший банк нашей страны. Под руководством Германа Оскаровича стал не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. И то, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение, с учетом того, что такие технологии применяются во всех сферах, начиная от военных и заканчивая коммунальными. И это, конечно, значит очень многое для развития как корпорации самой, так и для города, для конкурентности всей нашей страны, с одной стороны. С другой стороны, Москва тоже является лидером по целому ряду направлений применения искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, школьного образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. По целым сегментам Москва является мировым лидером", – сказал Собянин.

В свою очередь Греф добавил, что у компании большая история сотрудничества с правительством Москвы с хорошими результатами.

"Сергей Семенович правильно подметил, что когда мы объединяем и беремся за что-то, то проекты получаются на мировом уровне", – сказал Греф.

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