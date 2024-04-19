Среди награжденных - Марк Варшавер

Сегодня Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы тем, кто внес большой вклад в развитие столицы. Причем, в разных сферах: медицина, туризм и культура. Так, наград удостоены Светлана Безродная и Марк Варшавер.

В Белом зале столичной мэрии сегодня собрались выдающиеся граждане - те, чей труд и самоотверженность делают Москву лучшим городом в мире. Врачи, педагоги, строители, общественные деятели, работники культуры и искусства. Всех, кто вносит свой вклад в процветание города и страны, приветствует мэр Сергей Собянин.

Непростое время экономических санкций и информационных войн Москва проживает с сознанием собственного достоинства. Первую государственную награду Российской Федерации - Орден Почёта - мэр Москвы вручает за заслуги в развитии ветеранского движения и участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

"Общество здорово, если в нем счастливы старики и дети. И в этом отношении я горжусь, что по представлению Москвы и мэра мы действительно стараемся помогать … городу с ветеранами и с детворой, для нас это очень почетно и ответственно", - заявил Александр Каньшин председатель совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

Они мужественно боролись за здоровье всех жителей столицы в годы пандемии и продолжают отдавать себя. За заслуги в области здравоохранения и многодневную добросовестную работу медалью Луки Крымского награждена группа столичных медиков.

Знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" сегодня отмечены те, кто трудится на благо столицы несколько десятилетий. Среди них директор Московского государственного театра "Ленком" Марка Захарова Марк Варшавер.

"Москва стала другим городом - интеллигентнейшим, чистым, я вспоминаю Париж, где я бывал, где газеты по тротуарам, представляете, а у нас чистота в Москве, и радуюсь этому, что я являюсь москвичом", - заявил Марк Варшавер.

Трудовые достижения выдающихся москвичей сегодня также были отмечены благодарностью президента России, почетными званиями "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный строитель города Москвы", и почетный работник транспорта города Москвы". Всех присутствующих на церемонии дам Сергей Собянин поздравил с наградами, пожелав успехов в дальнейших делах и новых достижений.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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