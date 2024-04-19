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Собянин: С начала года в Москве построен 21 социальный объект

14:07
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Среди которых - девять детских садов, три объекта здравоохранения, три школы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в столице введено более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, 1,15 миллиона из них - жилье, построенное в том числе по программе реновации.

"Только за этот год: возвели 21 соцобъект, среди которых 9 детских садов, 3 объекта здравоохранения и 3 школы. Одна из них, на 1200 учеников, построена инвестором в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда.  Закончили строительство 3 спортивных объектов, включая спорткомплекс "Раменки" Открыли развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и путепроводы в районе 24-25 км Ленинградского шоссе", - указал глава города.

Как добавил мэр, открыт северный вестибюль Москва-Сити МЦД-4 и южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово, завершено формирование Белорусского вокзала.

Кроме того, строятся новые линии и станции метро, близки к завершению работы по Национальному космическому центру.

Ранее Собянин сообщил, что будет реконструирован исторический стадион "Локомотив" в районе Люблино. Новую арену площадью более семи тысяч квадратных метров оснастят искусственным покрытием и подогревом. Работы завершатся до конца года.

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