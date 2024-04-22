Москвичка родила шесть детей в одном роддоме

В столице применяют современный стандарт оказания помощи в женской консультации

Москвичка родила девятого ребёнка, и уже в шестой раз она выбрала одну и ту же клинику. Правда, теперь это уже не обычный роддом, а современный Центр женского здоровья - первый в столице. По словам Сергея Собянина, если эксперимент удастся, в ближайшие годы система женских консультаций в столице будет реформирована полностью.

Воссоединиться со своей большой семьёй они мечтают все эти дни. Анна признаётся - соскучилась по детям. В роддоме пробыли всего ничего, а не виделись как будто вечность.

Терпеливо выдерживают все организационные моменты и встречающие. Папа с восемью детьми ждут на выходе - с цветами и при параде. Старшая из Кантемировых - девятиклассница. Младшей - неполных два. Поздравления с пополнением, кажется, передает весь коллектив Перинатального центра.

Братья и сестры обступили новорождённого. Родители светятся от счастья. Девятый ребёнок, эмоции зашкаливают.

"На прощание говорим: "Приходите ещё! Приходите. Будем очень рады вас видеть". Я вот сейчас Ане сказала то же самое: "Придёшь?". Она: "Приду", - рассказала акушерка родильного отделения Елена Козлова.

Сын в семье Кантемировых стал шестым ребёнком, появившемся на свет в этом родильном доме. Ныне - перинатальном центре. Постоянство своего выбора родители объясняют просто - зачем что-то менять, когда всё хорошо. Медицинская помощь на высшем уровне. Да и перемены, которые произошли с учреждением, разительные.

"Медицина не стоит на месте. И в том числе этот перинатальный центр. Когда-то мы сюда приезжали как в 4-й роддом. Сейчас это уже такой большой перинатальный центр. И очень радостно, что врачи не меняются. Те же самые люди. Как родных мы их встречали. Даже на этих родах были те, кто в 2012 году были", - рассказала Анна Кантемирова.

Перинатальный центр при 31-й ГКБ стал первым центром женского здоровья, открытым в Москве по новому столичному стандарту оказания акушерско-гинекологической помощи. Он существенно отличается от привычных женских консультаций. Функционал - куда больше. Под одной крышей все виды диагностики и лечения, круглосуточная лаборатория, операционная.

"Вместе со специалистами и врачами выработали новый современный стандарт оказания помощи в женской консультации. И вот первый такой эксперимент мы сделали на базе 31-й больницы. Центр тесно связан с родильным домом, с многофункциональной клиникой, с коллективом, который имеет огромный опыт и, я надеюсь, что этот эксперимент будет удачным. Если всё пойдёт нормально - если всем понравится - врачам, мамам - то в ближайшие 3-4 года мы полностью реформируем систему женской консультации и выведем её на новый современный уровень", - сообщил Собянин.

Вместе с новорождённым в семье Анны и Константина Кантемировых - 9 детей. Шутят, что самым первым и самым простым делом будет выбор имени. А по пути домой многочисленные няньки уже начали делить обязанности.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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