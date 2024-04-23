Собянин: Более 3 тыс. человек в Академическом районе получили новое жилье по реновации

Программа реновации идёт максимально быстрыми темпами

Почти четыре с половиной тысячи жильцов получат новые современные квартиры в Академическом районе столицы по программе реновации. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале. Причем, больше половины из горожан уже переехали, в том числе в новостройку на Новочерёмушкинской улице.

По стандартам реновации, квартиры по общей площади больше старых на 30%. Дома, при этом эстетически красивее и снаружи. Фасады отделаны особой плиткой из керамогранита. Остекление лоджий и короба для кондиционеров вписаны в проект так, чтобы не нарушить архитектурный облик здания. Изначальная задача, которую поставил мэр - дома должны быть спроектированы по системе "комфорт плюс". За выполнением программы чётко следят и основной заказчик - Фонд реновации - и Стройнадзор.

"Были определены стандарты для таких домов. Как по благоустройству территории, применении материалов, газонов, посадке деревьев, кустов и так далее. Так и по внутренней отделке. Всё регламентировано - до паркета, сантехники и так далее, включая интерьерные решения на входах. Входные группы, я думаю, сделаны даже на уровне бизнес-класса", - отметил Сергей Лёвкин, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы.

Всё для удобства жителей во всех районах столицы. Это и есть главная цель программы "Мой район", разработанной по инициативе мэра. И строительство комфортного жилья играет не последнюю роль. В Академическом районе программа реновации идёт максимально быстрыми темпами.

"В неё включены 19 домов. Из 4,3 тысячи участников программы новые квартиры получили уже свыше 3 тысяч жителей района. В жилом комплексе на Новочерёмушкинской улице — 577 квартир. Установлена автоматизированная система контроля и учёта потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг. Сейчас в районе завершается строительство ещё одной новостройки на улице Кедрова", - сообщил Собянин.

За последние годы в районе для повышения качества жизни сделано многое. И совсем скоро здесь откроется новая станция метро в составе строящейся Троицкой линии. Благодаря реализации этого крупного и важного проекта улучшится транспортное обслуживание жителей не только Академического, но и соседних районов. Дополнительную станцию метро - в пешей доступности - получат около 96 тысяч москвичей.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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