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Собянин: В Москве обновят инженерные системы свыше 2,3 тысячи домов

19:08
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Городские службы проведут ремонт инженерных сетей

В столице начинается подготовка к новому отопительному сезону. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, к 25 августа город будет полностью готов к осенне-зимнему периоду.

"С мая по август городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и так далее. За 4 месяца подготовим свыше 74 тыс. зданий, включая 34,6 тыс. многоквартирных домов", - сообщил Собянин.

Он добавил, что в Москве обновят инженерные системы свыше 2,3 тысячи домов.

Ранее сообщалось, что в сфере ЖКХ и энергетики Москвы стремительно растёт доля отечественных материалов.

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