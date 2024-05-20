Собянин рассказал о двукратном росте инвестиций в основной капитал Москвы

Объем инвестиций составил почти 7 триллионов рублей

В Москве за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал удвоился. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Москва лидирует в России по привлечению инвестиций. За пять лет их объем удвоился, в 2023 году составив около 6,8 трлн руб.", – отметил Собянин.

Среди крупных проектов 2023 года: проспект Багратиона, первая платная скоростная автодорога; индустриальный парк "Руднево", два фармацевтических завода в особой экономической зоне "Технополис "Москва"; центр переработки электронного оборудования и производство лазерных станков в ОЭЗ "Печатники".

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