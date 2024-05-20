Собянин: Основные работы по реконструкции около 100 поликлиник планируется завершить до конца года

Это уже второй этап масштабной программы

Стройка – в самом разгаре. Сотни специалистов работают здесь круглые сутки, в две смены. Детскую поликлинику в Алтуфьево перестраивают практически полностью. Несущие стены сохранят, а вот планировка будет совершенно новой, современной. Изменится и дизайн помещений, и внешний облик здания.

"Здесь пришлось нам сделать такие работы, как увеличение кабинетов по новым нормам, полностью реконструкцию здания с новыми инженерными системами, новые шахты, замена плит перекрытия, полностью замена фасада на современный фасад программы моя поликлиника, чтобы образ поликлиники был узнаваем горожанами", - говорит Владислав Рудаков, директор по строительству подрядной организации.

Эту детскую поликлинику в Алтуфьево построили двадцать лет назад и это первый капитальный ремонт главного здания. Работы начали прошлой осенью и планируют завершить к началу учебного года. Всех врачей временно перевели в другие филиалы. После реконструкции здесь откроют и новые медицинские кабинеты.

"В частности, это кабинет охраны зрения. Он у нас был окружной, но находился в другом здании. Здесь произошла планировка, увеличены площади комфортного ожидания, отдыха для персонала, туалеты для посетителей не только для маломобильных групп, но и для всех остальных", - говорит Татьяна Васильева, главный врач детской городской поликлиники № 125

Конечно, обновят и оборудование. Здесь появятся аппараты УЗИ экспертного класса, МРТ и рентген-кабинеты, оснащённые по всем современным стандартам. В коридорах - всё для удобства посетителей: кондиционеры, кулеры с питьевой водой, телевизоры и мягкие диваны. Молодые родители смогут пройти обучение по уходу за новорождёнными в комнате здорового ребенка. Благоустроят и прилегающую территорию. Сегодня ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: "У нас одновременно в Москве вторым этапом реконструируется около ста поликлиник, это огромный объем, во всех районах Москвы, и задача стоит до конца года основные работы на этих ста объектах завершить. Доложите, как идет работа?"

Алексей Беляев, руководитель департамента капитального ремонта г. Москвы: "Сергей Семёнович, сейчас активная работа идёт на всех объектах, первая партия поликлиник у нас планируется уже с 1 июля к сдаче. И до конца года выполним те задачи, которые вы перед нами поставили".

Сергей Собянин: "Я обращаю внимание, т.к. объемы действительно большие, количество объектов большое. Уделяйте внимание качеству работ, так, чтобы потом не переделывать".

Особенно важно, чтобы все медучреждения после ремонта были оснащены необходимым оборудованием, и в них был полный штат врачей, подчеркнул Сергей Собянин. 200 московских поликлиник уже отремонтировали. Благодаря масштабной программе реконструкции, а также строительству новых зданий, все столичные поликлиники обретут новый облик и будут соответствовать самым современным требованиям.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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