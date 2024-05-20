Собянин: На ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Представлено больше 30 экспонатов

Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы.

"Выставка приурочена к 30-летию Рунета и рассказывает, как развивалась цифровизация и вместе с ней менялась городская жизнь. Представлено больше 30 экспонатов. Ее основная часть - интерактивная лента времени, где можно поиграть на компьютере 1990-х годов, увидеть, как выглядела первая версия портала mos.ru, с чего начиналась история проекта "Активный гражданин", и многое другое", - отметил мэр столицы.

Как уточнил глава города, ленту времени дополняют основные вехи из истории развития Рунета. Посетителям расскажут о создании популярных соцсетей и поисковых систем, первом российском онлайн-СМИ.

"Вторая часть посвящена изменениям в привычных сферах жизни города, которые произошли благодаря технологиям", - добавил Собянин.

Интересна экспозиция будет и взрослым, и детям, заключил мэр.

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