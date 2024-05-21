Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промпредприятий

Для действующих производств с льготным статусом предусмотрен переходный период до конца 2026 года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении новых критериев для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.
"Зарплаты работников должны быть не меньше среднемесячного показателя по основной отрасли промышленности, в которой работает предприятие. Объем выручки от производства в Москве за последний год должен составлять больше 8 млн рублей на 1 работника. Размер фонда оплаты труда сотрудников, работающих на территории объектов недвижимости, приходящийся на один гектар земельных участков, - не меньше 160 млн рублей в год. Суммарный объем инвестиций в необоротные активы, используемые в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта, должен быть не меньше 1 млрд рублей на один гектар земельных участков", - перечислил глава города в посте в Telegram.
Как уточнил мэр, критерии по объёму выручки и фонда оплаты труда будут индексироваться и корректироваться с января 2025 года. Для действующих производств с льготным статусом предусмотрен переходный период до конца 2026-го.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"