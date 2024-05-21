ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промпредприятий

16:28
  • вторник
  • 21 мая 2024

Для действующих производств с льготным статусом предусмотрен переходный период до конца 2026 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении новых критериев для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.

"Зарплаты работников должны быть не меньше среднемесячного показателя по основной отрасли промышленности, в которой работает предприятие. Объем выручки от производства в Москве за последний год должен составлять больше 8 млн рублей на 1 работника. Размер фонда оплаты труда сотрудников, работающих на территории объектов недвижимости, приходящийся на один гектар земельных участков, - не меньше 160 млн рублей в год. Суммарный объем инвестиций в необоротные активы, используемые в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта, должен быть не меньше 1 млрд рублей на один гектар земельных участков", - перечислил глава города в посте в Telegram.

Как уточнил мэр, критерии по объёму выручки и фонда оплаты труда будут индексироваться и корректироваться с января 2025 года. Для действующих производств с льготным статусом предусмотрен переходный период до конца 2026-го. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Промышленное предприятие
Промышленное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.