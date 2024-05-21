Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промпредприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении новых критериев для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями.

"Зарплаты работников должны быть не меньше среднемесячного показателя по основной отрасли промышленности, в которой работает предприятие. Объем выручки от производства в Москве за последний год должен составлять больше 8 млн рублей на 1 работника. Размер фонда оплаты труда сотрудников, работающих на территории объектов недвижимости, приходящийся на один гектар земельных участков, - не меньше 160 млн рублей в год. Суммарный объем инвестиций в необоротные активы, используемые в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта, должен быть не меньше 1 млрд рублей на один гектар земельных участков", - перечислил глава города в посте в Telegram.