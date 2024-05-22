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Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

15:03
  • среда
  • 22 мая 2024

Москвичи составили 80% победителей и призеров Московской олимпиады школьников

Победителями и призёрами Московской олимпиады школьников стали свыше шести тысяч человек. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Ученики средних и старших классов могли выбрать задания по 20 с лишним направлениям. Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике в культурных и научных центрах столицы.

Например, они работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее. Победители и призёры финала смогу поступить в вуз без экзамена по предмету олимпиады, либо получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

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