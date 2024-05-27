Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Проект предусматривает создание трех функциональных зон

На севере столицы в районе Сокол благоустроят территорию кампуса Российского биотехнологического университета. О масштабной работе рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект предусматривает создание трёх функциональных зон. Во внутреннем дворе главного здания вуза организуют комфортное пространство для общения, образования и отдыха учащихся. Также на территории университета появится спортивный мини-кластер с тренажёрами, теннисными столами и площадкой для стритбола. Там же разместится гастро-парк с модульными кафе и бистро, где все желающие смогут попробовать национальные блюда народов мира.

Кроме того, для студентов и жителей соседних домов организуют универсальную игровую площадку с трибуной и летней террасой.

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