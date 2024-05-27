Собянин поздравил московских библиотекарей с профессиональным праздником

Мэр осмотрел обновленную библиотеку №122 имени Александра Грина в Лефортово

Сегодня в нашей стране отмечается День библиотек. С профессиональным праздником столичных библиотекарей поздравил мэр Москвы. Сергей Собянин посетил Центральную молодёжную библиотеку имени Александра Грина в Лефортове и рассказал, как в столице для любителей книг создают настоящие культурные центры.

Сохранить наследие и передать его потомкам. Для Веры Карпачёвой это профессия. Она – библиотекарь с 30-летним стажем и точно знает, как читателю, найти "свою" книгу. Вера Ивановна признаётся: по глазам посетителя вижу, какое произведение ему следует прочесть.

"Библиотека остаётся таким информационным центром, где можно не просто мы выдаём книги, а библиотека может быть, как клубом, как выставочным залом, так же местом для проведения творческого досуга", - говорит ВЕРА КАРПАЧЕВА, заведующая библиотекой №71 ОКЦ ВАО.

В Москве больше полутора тысяч библиотек. Они работают в каждой школе и каждом вузе. Есть и настоящие хранилища знаний - Российская государственная библиотека и Библиотека иностранной литературы. Но ближе всего для москвичей – те, что находятся в так называемой городской сети. А это 440 районных библиотек.

"Сегодня это совершенно новые пространства, сегодня здесь большие панорамные окна, обновлённый фонд, красивая новая мебель, и конечно, удобное оборудование для всех пользователей", - говорит ТАТЬЯНА ЗОРЯ генеральный директор ОКЦ ЮВАО.

По инициативе мэра Москвы каждая московская библиотека должна быть модернизирована. Разработан единый узнаваемый фирменный стиль. Это уже не просто несколько пыльных рядов с книжными полками. Это открытое пространство, где можно подойти стеллажу и выбрать любую понравившуюся книгу. И это еще не все. На базе столичных библиотек работает свыше полутора тысяч кружков и секций для детей и взрослых. А ещё там бесплатный Wi-Fi. А значит, туда можно прийти поработать на несколько часов. И сегодня Сергей Собянин в их профессиональный праздник наградил библиотекарей почётными званиями.

"Записываться в каждую библиотеку по отдельности не надо. Для этого есть единый читательский билет. Он, кстати, ещё и проход на культурные события, которые проходят в библиотеках. С 21го года выдано уже больше миллиона единых читательских билетов", - заявил Сергей Собянин.

"Я интересуюсь культурным наследием, и нам в университете рассказывают про объединение библиотек. Я сюда пришел и был в восторге, это по сутки многофункциональное пространство, раньше просто приходит в библиотеки, отдавать, приносить книжки, брать их оттуда. Теперь я хожу на мероприятия, которое здесь есть для всех", - говорит Иван Штукарев, посетитель библиотеки.

Лауреаты и номинанты ведущих российских литературных премий, а также современные бестселлеры появляются на полках столичных библиотек одними из первых. А нужное издание всегда можно найти и забронировать в новом библиотечном сервисе на портале mos.ru.

Илья Данильцев, "ТВ ЦЕНТР"

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