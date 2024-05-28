ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о достижениях учеников творческих школ и колледжей Москвы

10:32
  • вторник
  • 28 мая 2024

Город поддерживает развитие талантливых ребят

За пять месяцев столичные школы искусств провели более двух с половиной тысяч мероприятий, а всего в учебном году состоялось около пяти тысяч выступлений.

Как написал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, город поддерживает развитие талантливых ребят. В столице открыты 149 творческих образовательных учреждений. Практически во всех проведён капремонт. А недавно построили новое здание хореографического училища имени Лавровского.

По словам мэра, ученики московских школ искусств в течение учебного года приняли участие более чем в 20 международных конкурсах и фестивалях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Музыкальная школа
Музыкальная школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.