Собянин рассказал о достижениях учеников творческих школ и колледжей Москвы

Город поддерживает развитие талантливых ребят

За пять месяцев столичные школы искусств провели более двух с половиной тысяч мероприятий, а всего в учебном году состоялось около пяти тысяч выступлений.

Как написал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, город поддерживает развитие талантливых ребят. В столице открыты 149 творческих образовательных учреждений. Практически во всех проведён капремонт. А недавно построили новое здание хореографического училища имени Лавровского.

По словам мэра, ученики московских школ искусств в течение учебного года приняли участие более чем в 20 международных конкурсах и фестивалях.

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