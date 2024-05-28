Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Участок передали инвестору по льготной ставке 1 рубль в год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что был одобрен план строительства промышленного объекта в Зеленограде.

"Инвестор возведет его в районе Крюково по программе создания мест приложения труда. В здании расположатся производители товаров народного потребления", - уточнил глава города.

Участок передали инвестору по льготной ставке 1 рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта, также отметил мэр.

Как добавил Собянин, на предприятие смогут трудоустроиться не меньше 300 человек.

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