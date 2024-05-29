Собянин поддержал проведение в Москве масштабной выставки для реставраторов

Третья выставка "ПРОреставрацию" пройдет в конце года

Власти Москвы окажут поддержку проведению выставки "ПРОреставрацию", которая состоится в конце 2024 года. Мэр столицы, Сергей Собянин, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Третья выставка "ПРОреставрацию" пройдет в конце года и объединит профессионалов отрасли. Основной темой мероприятия станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Участники продемонстрируют отечественные решения и методы работы, а также обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия.

В деловой программе запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от ведущих специалистов отрасли. В выставке примут участие 35 вузов и колледжей, организуют более 150 мастер-классов, а студенты профильных образовательных учреждений со всей России примут участие в соревнованиях.

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