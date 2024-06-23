Террористы атаковали Махачкалу и Дербент. Главное

Последние данные на 22:30

Сегодня, 23 июня, в Махачкале и Дербенте произошла стрельба. Неизвестные напали на полицейских, две православные церкви и синагогу. Последние данные о террористической атаке на Дагестан на 22:30:

— Первые сообщения о стрельбе стали появляться около 19 часов по московскому времени. Сначала появились сообщения о нападении неизвестных на церковь и синагогу, затем стало известно о стрельбе в Махачкале.

— В Дербенте в результате нападения погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Николай. Ему было 66 лет.

— Махачкалу и Дербент закрыли на въезд и выезд. Позднее в республике ввели режим КТО.

— МВД республики сообщало о шести погибших полицейских и 12 раненых. Позднее муфтият Дагестана сообщил о девяти погибших (из них семеро - полицейских) и 25 раненых.

— Телеграм-канал MASH сообщал о заложниках в одной из церквей в Махачкале. Позднее эту информацию опровергли. В правоохранительных органах сообщили, что люди сами закрылись в одном из помещений, укрываясь от боевиков.

— Ближе к ночи неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокала. Один полицейский ранен.

— По данным СМИ, задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Двое его сыновей участвовали в нападении в Махачкале и были ликвидированы.

— В Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности. В Северной Осетии правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы.

— В перестрелке с террористами в Дербенте погиб глава отдела полиции города Дагестанские Огни. Он приехал в город на подмогу и получил тяжелое ранение.

— По данным на 22:30 ликвидированы четверо участников атаки на Дагестан. Перестрелки на улицах Махачкалы и Дербента продолжаются.

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