Украинские военные атаковали беспилотник ОБСЕ
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Украинские военные атаковали беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой из вооружения ЗРК "Бук". Как заявили в ДНР, запуск ракеты был осуществлен с позиций в районе Авдеевки.
В ДНР заявили, что украинские военные атаковали беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой, передает "Донецкое агентство новостей". Фрагменты ракеты были обнаружены в районе городской больницы.
Запуск ракеты ЗРК "Бук" был произведен накануне с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. В тот момент БПЛА фиксировал нарушения режима прекращения огня в регионе.
За последние сутки ополченцы зафиксировали порядка трех тысяч случаев нарушение режима прекращения огня киевскими силовиками. В среду они пустили в ход системы залпового огня "Град". Основные удары пришлись на северные районы Донецка и Макеевку.
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