СМИ: Трамп наорал на премьера Австралии во время телефонного разговора

Теги: Политика сми австралия трамп

СМИ узнали новые подробности телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Малкольма Тёрнбулла. Sky News сообщает, что беседа была прервана главой Белого дома. Перед этим американский лидер наорал на своего собеседника.

Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с австралийским премьер-министром Малкольмом Тёрнбуллом американский лидер повысил на своего собеседника голос. Об этом, как сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва", узнал Sky News от источников в правительстве Соединенных Штатов.

Телеканал также сообщает, что Трамп вел с Тёрнбуллом разговор о сотрудничестве и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Беседа должна была идти на протяжении часа. Однако спустя 25 минут после ее начала новый хозяин Белого дома накричал на австралийского премьера и бросил трубку.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Трамп был крайне недоволен телефонными переговорами с главой правительства Австралии, которые прошли 28 января. Он назвал эту беседу "худшей из всех", имея ввиду переговоры, которые он провел с лидерами других стран. В свою очередь, высокопоставленный представитель американской администрации отметил, что разговор Трампа с Тёрнбуллом вышел "враждебным и напряженным".

Издание отмечало, что во время беседы австралийский премьер напомнил президенту США о соглашении, которое было заключено при его предшественнике Бараке Обаме. Согласно документу, Соединенные Штаты обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус в Папуа - Новой Гвинее и в островном государстве Науру.

Между тем, журналисты попытались узнать подробности этой беседы у Тёрнбулла, однако глава австралийского правительства отказался от комментариев.

Читайте также:

Тиллерсон займётся подготовкой встречи Путина и Трампа

Иск против миграционного указа Трампа поддержали 15 прокуроров

Минюст США намерен отстаивать иммиграционные указы Трампа