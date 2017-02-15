В отношении проводившего порноуроки учителя из Красногорска возбудили дело

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В отношении учителя из Красногорска, рекламировавшего ученикам порнографическую продукцию, возбуждено уголовное дело. В настоящее время 25-летний молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении бывшего учителя одной из красногорских школ возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

В понедельник СКР сообщил о проведении проверки в отношении учителя, который рекламировал ученикам порнографические материалы. На тот момент 25-летний преподаватель уже был уволен из учебного заведения. В ходе проверки следователи устанавливали наличие состава преступления в действиях учителя.

"Следствием установлено, что 25-летний мужчина, который на момент совершения преступления являлся учителем одной из школ города Красногорска, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста", - рассказали в пресс-службе подмосковного СК.

В ведомстве сообщили также, что в настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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