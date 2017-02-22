Жириновский предложил называть президента "Ваше Величество"

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым изменить обращение к главе государства на "Ваше Величество". По мнению политика, "господин президент" и "товарищ президент" - не звучит. Кроме того, Жириновский заявил, что его партия намерена добиться возвращения гимна "Боже, царя храни".

К президенту России нужно обращаться "Ваше Величество". Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщило агентство городских новостей "Москва", по мнению политика, такие обращения, как "господин президент" и "товарищ президент" - не звучат. Кроме того, обращения к генералам и губернаторам, по словам Жириновского, должны звучать как "Ваше превосходительство" и "Ваше сиятельство" соответственно.

Однако лидер ЛДПР не намерен ограничиваться обращениями. По данным портала Life, Жириновский заявил, что его партия намерена добиться возвращения гимна "Боже, царя храни".

"Мы добьёмся, чтобы вернули гимн "Боже, царя храни", чтобы не было таких казусов, как в Австрии на биатлоне, когда наш гимн перепутали. А не надо так часто менять главную песню страны. Мы и флаг вернём имперский. Герб уже вернули", - заявил политик.

В минувшее воскресенье во время церемонии награждения российских биатлонистов на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене организаторы перепутали гимн России. Они поставили старую версию на музыку Михаила Глинки. Спортсмены, тем не менее, не растерялись и спели гимн а капелла.

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