Боевики напали на воинскую часть Росгвардии в Чечне

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В чеченской станице Наурской обстреляли воинскую часть Росгвардии. В нападении, которое произошло около двух часов ночи, принимали участие восемь боевиков, шесть из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться. В результате инцидента пострадали военнослужащие. Число потерь Росгвардии устанавливают в настоящий момент.

В Чечне ликвидировали шесть боевиков при попытке прорваться в воинскую часть Росгвардии, передает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что группа из восьми боевиков в ночь с 23 на 24 марта попыталась прорваться на территорию подразделения Росгвардии в станице Наурской в Чечне. Шесть человек удалось ликвидировать, еще двое скрылись.

Бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Потери Росгвардии сейчас уточняются. На территории войсковой части введен режим боевой готовности "полная".

"В настоящее время на территории Наурского района Чечни введен план "Перехват" по поимке боевиков, напавших на воинскую часть Росгвардии", - сказал источник агентства в правоохранительных органах Северо- Кавказского федерального округа. На территории части работает группа экспертов-криминалистов, добавил он.

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