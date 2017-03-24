Шесть военных погибли при нападении боевиков в Чечне
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Все члены банды, совершившие нападение на подразделение Росгвардии в Чечне, уничтожены. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате атаки воинской части в Наурском районе погибли шесть военных. Трое гвардейцев ранены.
В результате нападения на военный объект в Наурском районе Чеченской республики погибли шесть бойцов Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет ФСБ. Трое военнослужащих получили ранения.
Атака банды произошла ночью около 02:30. Шесть боевиков совершили вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии. В ходе боя все члены банды были нейтрализованы.
У боевиков обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников.
В настоящее время активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена. На месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, проводится опознание членов банды.
Ранее сообщалось, что количество напавших составляет восемь человек, и что двоим удалось скрыться.
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