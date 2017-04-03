Елене Воробей на 3 года запретили въезд на Украину

Теги: Культура запрет россия украина

Украинские пограничники подтвердили отказ во въезде на Украину российской актрисе Елене Воробей из-за внесения в "черный список". Ей и ее творческой группе запрещено 3 года приезжать в страну из-за посещения Крыма.

Пограничники Украины запретили въезд в страну российской актрисе Елене Воробей из-за того, что она посещала Крым.

"Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года", - передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что это связано с посещением Крыма. По украинскому законодательству иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Воробей написала в своем Instagram, что ей отказали во въезде на Украину. По ее словам, о запрете она узнала уже в аэропорту Киева. Воробей должна была выступить с премьерой спектакля "Джек-пот с доставкой на дом" в украинской столице.

Читайте также:

СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину

Милонов гордится запретом на въезд на Украину

Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину

СБУ запретила въезд на Украину 140 российским деятелям культуры