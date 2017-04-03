11:03, 03 апреля 2017

Елене Воробей на 3 года запретили въезд на Украину

Теги:  Культура  запрет  россия  украина

Украинские пограничники подтвердили отказ во въезде на Украину российской актрисе Елене Воробей из-за внесения в "черный список". Ей и ее творческой группе запрещено 3 года приезжать в страну из-за посещения Крыма.

Пограничники Украины запретили въезд в страну российской актрисе Елене Воробей из-за того, что она посещала Крым.

"Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года", - передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что это связано с посещением Крыма. По украинскому законодательству иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Воробей написала в своем Instagram, что ей отказали во въезде на Украину. По ее словам, о запрете она узнала уже в аэропорту Киева. Воробей должна была выступить с премьерой спектакля "Джек-пот с доставкой на дом" в украинской столице.

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